وطنية
نواب يفضحون “الكريساج” بمستشفيات
وزير الصحة يرد على هجوم البرلمانيين: منكم من يطلب مني تنقيل أطباء وصف نواب بمجلس النواب ما يحدث في بعض المستشفيات على طول خريطة الوطن، من قبل بعض منعدمي الضمير في قطاع الصحة بـ «الكريساج»، عندما يفرضون على المرضى وعائلاتهم دفع رشاو من أجل حجز غرفة، أو شراء مستلزمات طبيةأكمل القراءة »
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