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الصباح الفني

قالوا

منذ 5 دقائق
إيجورك كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬بشرى‭ ‬إيجورك‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬شيء‭ ‬واحد‭ ‬لا‭ ‬تندم‭ ‬عليه‭ ‬أبدا‭… ‬هو‭ ‬حسن‭ ‬خلقك‭ ‬مع‭ ‬الناس‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬قابلوك‭ ‬بالإساءة‭ ‬فإن‭ ‬أفضل‭ ‬المؤمنين‭ ‬عند‭ ‬الله‭ ‬أحسنهم‭ ‬خلقا‭”.‬ طارق كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬والروائية‭ ‬يسرا‭ ‬طارق‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬الظلم‭ ‬يجردنا‭ ‬من‭ ‬الشغف،‭ ‬لكنه‭ ‬حافز‭ ‬قوي‭ ‬على‭ ‬المقاومة‭”.‬ موحجة كتبت‭أكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق
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