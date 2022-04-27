الصباح الفني
قالوا
إيجورك كتبت الفنانة بشرى إيجورك تدوينة جاء فيها “شيء واحد لا تندم عليه أبدا… هو حسن خلقك مع الناس حتى وإن قابلوك بالإساءة فإن أفضل المؤمنين عند الله أحسنهم خلقا”. طارق كتبت الممثلة والروائية يسرا طارق تدوينة جاء فيها “الظلم يجردنا من الشغف، لكنه حافز قوي على المقاومة”. موحجة كتبتأكمل القراءة »
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