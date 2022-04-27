وطنية
الجمعيات تزود ثلث القرى بالماء الشروب
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون، يهدف إلى اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير عملية توزيع الماء الشروب بالوسط القروي. وحرصا من الفريق المعارض، على ضمان هذه المادة الحيوية لجميع السكان، وعملا بمقتضيات الدستور، الذي يمنح لجمعيات المجتمع المدني، إمكانية المساهمة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطاتأكمل القراءة »
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