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الصباح الفني

المعطاوي‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬‭”‬ميس‭ ‬كونتينتال‭”‬

منذ 5 دقائق
سحر‭ ‬المعطاوي‭ (‬خاص‭)‬
استطاعت‭ ‬سحر‭ ‬المعطاوي،‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ “‬أوربا‭ ‬كونتينتال‭” ‬أن‭ ‬تضمن‭ ‬مكانا‭ ‬لها‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬المؤهلات‭ ‬للمراحل‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭.‬ وقالت‭ ‬المعطاوي‭ ‬إنها‭ ‬احتلت‭ ‬الرتبة‭ ‬السابعة‭ ‬في‭ ‬الاقصائيات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تضيف‭ ‬أنها‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬تمثيل‭ ‬المغرب‭ ‬أحسن‭ ‬تمثيل،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تحرص‭ ‬عليه‭ ‬كل‭ ‬مغربية،‭ ‬في‭ ‬مختلف‭أكمل القراءة »


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