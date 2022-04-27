الصباح الفني
المعطاوي في نهائيات ”ميس كونتينتال”
استطاعت سحر المعطاوي، التي تمثل المغرب في مسابقة ملكة جمال “أوربا كونتينتال” أن تضمن مكانا لها ضمن قائمة المؤهلات للمراحل الأخيرة من المسابقة. وقالت المعطاوي إنها احتلت الرتبة السابعة في الاقصائيات الأخيرة، قبل أن تضيف أنها حرصت على تمثيل المغرب أحسن تمثيل، وهو ما تحرص عليه كل مغربية، في مختلفأكمل القراءة »
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