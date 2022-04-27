الرياضة
الفتح يرفض التجديد لأمسيف
الفريق يريد الاستفادة منه في التكوين وسلامي يطلب الخلفي قرر الفتح الرياضي عدم التجديد للحارس محمد أمسيف، بعد نهاية عقده نهاية الموسم الجاري، لرغبة المسؤولين في منح الفرصة للحراس الشباب بفريق الأمل، خاصة المهدي بنعبيد والمهدي بلعربي. وساهم تراجع أداء أمسيف في مباريات البطولة الوطنية الموسم الجاري، في قرار عدمأكمل القراءة »
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