الرياضة
بوصوفة: زياش حزين بسبب المنتخب
الدولي المعتزل انتقد حمد الله عبر مبارك بوصوفة، الدولي المغربي المعتزل، عن أمله في رؤية حكيم زياش وعادل تاعرابت وأمين حارث بقميص المنتخب الوطني مجددا، بالنظر إلى المستويات الجيدة، التي يقدمونها مع أنديتهم. وأضاف بوصوفة، في تصريح صحافي، “عندما التقيت زياش وجدته حزينا، بسبب غيابه عن المنتخب واعتزاله الدولي، فهوأكمل القراءة »
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