الرياضة
فوز يفصل أجاكس طنجة عن الصعود
يستقبل أجاكس طنجة جاره النادي الرياضي الفنيدق (اليوم الأربعاء) في الرابعة، بملعب القرية الرياضية بطنجة لحساب الدورة قبل الأخيرة من بطولة القسم الثاني هواة، باحثا عن حسم الصعود إلى القسم الأول. ويحتاج أجاكس للفوز، لتحقيق الصعود إلى القسم الأول هواة رسميا، دون انتظار مباراة الدورة الأخيرة أمام حسنية كرسيف، إذأكمل القراءة »
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