الرياضة
البورسعيدي يشكو حكم مباراة بركان
قدم المصري البورسعيدي شكوى للجنة الانضباط بالكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ضد الحكم التونسي صادق السالمي، الذي أدار مباراة الفريق أمام نهضة بركان، الأحد الماضي، لحساب إياب ربع نهاية كأس “كاف”. وكشف النادي المصري أنه شكا الحكم التونسي إلى لجنة الانضباط، بسبب ما اعتبره أخطاء في حقه، خاصة احتسابه أربع دقائقأكمل القراءة »
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