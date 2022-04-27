الرياضة
العربي يتألق في نصف ماراثون مالقة
تمكن محمد رضا العربي، عداء المنتخب الوطني في سباقات الماراثون، من إحراز لقب النسخة الأولى لنصف ماراثون مالقة، الأحد الماضي، والمخصص لأبرز العدائين العالميين في السباقات نصف الطويلة، والمحتضنين من قبل مؤسسة “أزيكس”. واستطاع رضا العربي تسجيل رقم جيد، بعد أن قطع مسافة نصف الماراثون في 59 دقيقة و54 ثانية،أكمل القراءة »
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