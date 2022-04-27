اذاعة وتلفزيون
الصقلي ولغة الموسيقى
شددت الفنانة كريمة الصقلي على أهمية تدريس الموسيقى ضمن المناهج التعليمية بالمؤسسات التعليمية، بالنظر إلى أهميتها في تهذيب الذوق والرقي به. وعبرت الفنانة كريمة الصقلي عن سعادتها باختيارها “عرابة” لمهرجان المواهب الشابة المتمدرسة، مؤكدة أنه شرف كبير بالنسبة إليها. وجاء في رسالة وجهتها كريمة الصقلي على حسابها الرسمي على “إنستغرام”أكمل القراءة »
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