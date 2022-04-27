الرياضة
صراع الصعود يشتد بين أبي الجعد وإنزكان
اشتد الصراع بين اتحاد أبي الجعد وفتح إنزكان، على بطاقة الصعود إلى بطولة القسم الأول هواة، قبل دورتين على نهاية الموسم، إذ يحتلان صدارة الترتيب ب 59 نقطة. واكتسح اتحاد أبي الجعد، شباك النادي الرياضي لبويزكارن، بأربعة أهداف لصفر، خلال المباراة التي جمعتهما السبت الماضي، بالملعب البلدي بأبي الجعد، لحسابأكمل القراءة »
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