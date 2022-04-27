الرياضة
جبران: إجراء مباراتين كل أسبوع أرهقنا
مدرب الحسيمة قال إنه يعمل من أجل قيادة الفريق إلى بر الأمان قال محمد جبران، مدرب شباب الريف الحسيمي لكرة القدم، إن الفريق يسير نحو الحفاظ على موقعه بالقسم الأول هواة، بعدما تخلص من المركز الأخير منذ عدة دورات، وبات يحتل المركز 11 برصيد 27 نقطة. وأضاف جبران، في حوارأكمل القراءة »
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