fbpx
الرياضة

جبران: إجراء مباراتين كل أسبوع أرهقنا

منذ 8 دقائق
مدرب الحسيمة قال إنه يعمل من أجل قيادة الفريق إلى بر الأمان قال محمد جبران، مدرب شباب الريف الحسيمي لكرة القدم، إن الفريق يسير نحو الحفاظ على موقعه بالقسم الأول هواة، بعدما تخلص من المركز الأخير منذ عدة دورات، وبات يحتل المركز 11 برصيد 27 نقطة. وأضاف جبران، في حوارأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة