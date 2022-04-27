fbpx
الصباح الفني

لقطات

منذ 5 دقائق
ممرضة‭ ‬تتزوج‭ ‬محكوما‭ ‬بالإعدام في‭ ‬سابقة‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها،‭ ‬قبلت‭ ‬ممرضة‭ ‬بريطانية‭ ‬الزواج‭ ‬من‭ ‬سجين‭ ‬أمريكي‭ ‬محكوم‭ ‬عليه‭ ‬بالإعدام،‭ ‬أدين‭ ‬بقتل‭ ‬شخصين‭. ‬وحسب‭ ‬صحيفة‭ “‬ديلي‭ ‬ميل‭” ‬البريطانية،‭ ‬بدأت‭ ‬القصة‭ ‬عندما‭ ‬أبلغت‭ ‬ريبيكا‭ ‬شورت‭ (‬26‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬من‭ ‬مقاطعة‭ ‬أوكسفوردشاير‭ ‬غربي‭ ‬لندن،‭ ‬عائلتها‭ ‬أنها‭ ‬ستقضي‭ ‬عطلتها‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬إذ‭ ‬قامت‭ ‬بنشر‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة