الصباح الفني
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ممرضة تتزوج محكوما بالإعدام في سابقة فريدة من نوعها، قبلت ممرضة بريطانية الزواج من سجين أمريكي محكوم عليه بالإعدام، أدين بقتل شخصين. وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بدأت القصة عندما أبلغت ريبيكا شورت (26 عاما)، من مقاطعة أوكسفوردشاير غربي لندن، عائلتها أنها ستقضي عطلتها في الولايات المتحدة، إذ قامت بنشرأكمل القراءة »
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