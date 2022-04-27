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اذاعة وتلفزيون

“المرآة السوداء” يخطف الأنظار

منذ 5 دقائق
كشفت منصة “نتفليكس” عن ارتفاع عدد مشاهدي مسلسل الدراما والخيال العلمي “المرآة السوداء” ( Black Mirror)، للمخرج تشارلي بروكر. وحظي المسلسل باهتمام النقاد منذ انتقال بثه من القناة الرابعة البريطانية في رابع دجنبر 2011، قبل أن تقتني “نتفليكس” في شتنبر 2015، حقوق إنتاج المسلسل وعرض خمسة مواسم منه، علما أنهأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق
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