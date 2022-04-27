الرياضة
بانون يعود في ماي
الأهلي: حالته الصحية تتحسن وكشوفات قبل استئنافه الممارسة اقترب الدولي المغربي بدر بانون، مدافع الأهلي المصري، من العودة إلى الميادين، بعد خمسة أشهر من الغياب. وكشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي المصري، عن آخر المستجدات في الإصابة التي يعانيها بانون. وقال عبد الحفيظ خلال مداخلة عبر قناة صدىأكمل القراءة »
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