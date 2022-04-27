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“فيستي باز” تعقد اجتماعاتها دون مقر
إدارة المهرجان عقدت جمعها العام وخفضت أعضاء مكتبها الإداري عقدت جمعية إقلاع للتنمية المتكاملة، التي تنظم مهرجان “فيستي باز” المشهور دوليا باحتفائه بالحمار، جمعها العام العادي، الذي خلاله أكدت على خلاله الضرورة الاستعجالية لتوفير فضاء لها يحتضن اجتماعاتها وأنشطتها الداخلية ويحفظ أرشيفها وممتلكاتها. وتم خلال الاجتماع ذاته عرض التقريرين الأدبيأكمل القراءة »
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