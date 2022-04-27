وطنية
فوضى بمجلس بلدية الحسيمة
أفادت مصادر “الصباح” أن جدول أعمال دورة المجلس الجماعي لبلدية الحسيمة لشهر ماي المقبل، يتضمن نقطة أثارت كثيرا من التساؤلات والاستغراب بين المواطنين، وكذا المهتمين بالشأن العام بالمدينة، ويتعلق الأمر باحتلال الملك الجماعي لأغراض تجارية ومهنية. ومن المنتظر أن تثير هذه النقطة نقاشا حادا بين الأغلبية والمعارضة داخل المجلس.أكمل القراءة »
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