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وطنية

فوضى‭ ‬بمجلس‭ ‬بلدية‭ ‬الحسيمة‭ ‬

منذ 5 دقائق
أفادت‭ ‬مصادر‭ “‬الصباح‭” ‬أن‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭  ‬دورة‭ ‬المجلس‭ ‬الجماعي‭ ‬لبلدية‭ ‬الحسيمة‭ ‬لشهر‭ ‬ماي‭ ‬المقبل،‭ ‬يتضمن‭ ‬نقطة‭ ‬أثارت‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬التساؤلات‭ ‬والاستغراب‭ ‬بين‭ ‬المواطنين،‭ ‬وكذا‭ ‬المهتمين‭ ‬بالشأن‭ ‬العام‭ ‬بالمدينة،‭ ‬ويتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬باحتلال‭ ‬الملك‭ ‬الجماعي‭ ‬لأغراض‭ ‬تجارية‭ ‬ومهنية‭.‬ ‭ ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تثير‭ ‬هذه‭ ‬النقطة‭ ‬نقاشا‭ ‬حادا‭ ‬بين‭ ‬الأغلبية‭ ‬والمعارضة‭ ‬داخل‭ ‬المجلس‭.أكمل القراءة »


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