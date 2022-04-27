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الرياضة

“كاف” تدعم إقامة نهائي الأبطال بالسنغال

منذ 7 دقائق
عدم تأهل أي فريق سنغالي إلى النصف يرجح كفتها ارتفعت أسهم ملعب عبد اللاي واد بالسنغال، في احتضان نهائي النسخة الحالية لعصبة الأبطال الإفريقية. وذكرت مصادر إعلامية مقربة من الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أن الملعب الجديد بالسنغال، بات الأقرب لاحتضان النهائي، لعدة اعتبارات في مقدمتها عدم وجود أي ممثل للسنغالأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق
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