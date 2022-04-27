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إنقاذ زراعة القطاني والخضروات بدكالة

منذ 10 دقائق
التساقطات الأخيرة خففت العبء عن “الكسابة” ومنتجي اللحوم الحمراء والحليب أنعشت التساقطات المطرية لمارس وبداية أبريل الجاري، آمال الفلاحين بإقليم الجديدة، وخلفت آثارا إيجابية على الزراعات الربيعية والمراعي وخففت العبء عن “الكسابة” ومنتجي اللحوم الحمراء والحليب. وقلصت مصاريف السقي بالنسبة لمزارعي الشمندر السكري والخضروات وأنعشت المراعي وزراعة الذرة والكلأ، خاصةأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق
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