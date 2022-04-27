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عرض مطبوعات مغربية نادرة
أعلنت المكتبة الوطنية انطلاق معرض المطبوعات المغربية (1864 – 1956)، وذلك تخليدا لليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، والذي سيستمر إلى 30 أبريل الجاري. وذكرت المكتبة الوطنية أن المعرض يحتوي على عناوين نادرة من أقدم المطبوعات بالمغرب، وتؤرخ لبدايات الطباعة الحجرية في المغرب سنة 1846، والتي يعود الفضل في وجودها إلىأكمل القراءة »
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