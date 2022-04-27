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نقابة‭ ‬الاستقلال‭ ‬تضغط‭ ‬لرفع‭ ‬الأجور

منذ 5 دقائق
النعم‭ ‬ميارة‭  (‬أرشيف‭)‬
الاتحاد‭ ‬المغربي‭ ‬للشغل‭ ‬يقرر‭ ‬عدم‭ ‬التظاهر‭ ‬في‭ ‬فاتح‭ ‬ماي ورطت‭ ‬نقابة‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للشغالين،‭ ‬حزب‭ “‬الميزان‭” ‬داخل‭ ‬الأغلبية،‭ ‬بممارسة‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الوزراء‭ ‬لرفع‭ ‬أجور‭ ‬موظفي‭ ‬ومستخدمي‭ ‬القطاعات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العمومية،‭ ‬والجماعات‭ ‬الترابية،‭ ‬وأجراء‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬10‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬انسجاما‭ ‬مع‭ ‬مقتضيات‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬للعمل‭.‬ وأرسلت‭ ‬نقابة‭ ‬الاستقلال‭أكمل القراءة »


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