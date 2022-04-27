نقابة‭ ‬الاستقلال‭ ‬تضغط‭ ‬لرفع‭ ‬الأجور

الاتحاد المغربي للشغل يقرر عدم التظاهر في فاتح ماي ورطت نقابة الاتحاد العام للشغالين، حزب “الميزان” داخل الأغلبية، بممارسة الضغط على الوزراء لرفع أجور موظفي ومستخدمي القطاعات والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، وأجراء القطاع الخاص، بما لا يقل عن 10 في المائة، انسجاما مع مقتضيات المعايير الدولية للعمل. وأرسلت نقابة الاستقلالأكمل القراءة »
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