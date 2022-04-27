الرياضة
الزمالك يتحرك لخطف خابا
أولمبيك آسفي يسابق الزمن لتفادي انتقال اللاعب مجانا يجري الزمالك المصري اتصالات لانتداب المهاجم المغربي حمزة خابا، لاعب أولمبيك آسفي. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح”، فإن وكيلا مغربيا اقترح اللاعب على مسؤولي الفريق المصري، من أجل انتدابه في الصيف المقبل ورحبوا بالفكرة، واعتبروه أفضل بديل للمغربيين أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم.أكمل القراءة »
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