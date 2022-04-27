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الرياضة

منتخب “الفوتسال” يستعد دون محترفين

منذ 7 دقائق
الدكيك استدعى 16 لاعبا من البطولة ضمنهم سبعة من المحمدية ينهي المنتخب الوطني داخل القاعة، اليوم (الأربعاء)، معسكره المغلق بمركز محمد السادس لكرة القدم، بالمعمورة، ضاحية سلا، في سياق استعداداته للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة. واكتفى هشام الدكيك، الناخب الوطني، بمعسكر قصير يمتد ليومين فقط، ودون أن تتخلله أي مباراة إعدادية،أكمل القراءة »


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