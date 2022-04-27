وطنية
الحكومة تجس نبض النقابات
وفد وزاري باشر لقاءات مع المركزيات الأكثر تمثيلية ومشروع اتفاق اجتماعي في الأفق من المنتظر أن يرأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في الأيام القليلة المقبلة، اجتماعا مع قيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، للكشف عن عرض حكومي، بشأن الاتفاق الاجتماعي. وأفادت مصادر نقابية، أن الوفد الحكومي، المتكون من يونس السكوري، وزيرأكمل القراءة »
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