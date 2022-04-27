اذاعة وتلفزيون
“كابتن حجيبة” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (الأربعاء) ابتداء من الساعة السابعة مساء و25 دقيقة، على موعد مع أحداث سلسلة “كابتن حجيبة”، من إخراج ربيع ساجد. وتشارك في السلسلة مجموعة من الأسماء، ويتعلق الأمر براوية، وابتسام العروسي، وفرح الفاسي، وهاجر المصدوقي وعبد الصمد الغرفي. وتبدأ أحداث السلسلة، حين يفشل فريق كرة القدمأكمل القراءة »
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