الرياضة
نجاة إيبينغي من الموت
أصيب في الظهر بسبب انقلاب سيارته ويغيب عن مباراة خريبكة تعرض فلورون إيبينغي، مدرب نهضة بركان، لحادث سير، إثر انقلاب سيارته، أول أمس (الاثنين)، بإحدى المدارات بالطريق الرابطة بين بركان ووجدة، ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي محمد السادس. وعلمت “الصباح”، أن إيبينغي خضع لفحوصات بقسم العنايةأكمل القراءة »
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