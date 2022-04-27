الرياضة
لارغيت يترك مارسليا تأهبا للعودة
تقارير ربطت قراره باتصالاته مع الجامعة وعلاقته غير الجيدة مع رئيس النادي الفرنسي استقال الإطار الوطني ناصر لارغيت، المدير التقني لمارسيليا الفرنسي، من منصبه، أول أمس (الاثنين)، لأسباب وصفها بالشخصية، في وقت يجري الحديث عن تفاوضه مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للعودة إلى منصبه على رأس الإدارة التقنية الوطنية.أكمل القراءة »
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