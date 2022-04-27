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الجندي وسبب غيابها كشفت النجمة نادية الجندي سبب عدم تقديم أعمال فنية جديدة، مؤكدة أن الأعمال التي تعرض عليها تعاني “استسهال الكتابة”، ورفضت تماما فكرة البدء في تصوير عمل بعد كتابة خمس حلقات فقط، كما اعترضت على فكرة إعادة تقديم الأعمال الناجحة، وقالت إنها حريصة على مكانتها الفنية وفخورة بأنهاأكمل القراءة »
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