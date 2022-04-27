الصباح الفني
إيموراجي… صناعة الضحك
«طاليس» ورفاقه يدشنون عروضهم الفكاهية بشبابيك مغلقة واصل الفكاهي عبد العالي لمهر ورفاقه، مساء الأحد الماضي، تقديم النسخة الجديدة للعرض الفكاهي الجماعي “إيموراجي” بالبيضاء، في سادس موسم له. وكان جمهور “سينما ميغاراما” على موعد مع العرض الرابع على التوالي للحفل الفني الفكاهي الذي جرت أطواره بشبابيك مغلقة، ابتداء منأكمل القراءة »
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