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الصباح الفني

إيموراجي‭… ‬صناعة‭ ‬الضحك‭ ‬

منذ 7 دقائق
مشهد‭ ‬من‭ ‬العرض‭ (‬خاص‭)‬
‮«‬طاليس‮»‬‭ ‬ورفاقه‭ ‬يدشنون‭ ‬عروضهم‭ ‬الفكاهية‭ ‬بشبابيك‭ ‬مغلقة‭ ‬ واصل‭ ‬الفكاهي‭ ‬عبد‭ ‬العالي‭ ‬لمهر‭ ‬ورفاقه،‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬تقديم‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬للعرض‭ ‬الفكاهي‭ ‬الجماعي‭ “‬إيموراجي‭” ‬بالبيضاء،‭ ‬في‭ ‬سادس‭ ‬موسم‭ ‬له‭.‬ وكان‭ ‬جمهور‭ “‬سينما‭ ‬ميغاراما‭” ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬العرض‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬للحفل‭ ‬الفني‭ ‬الفكاهي‭ ‬الذي‭ ‬جرت‭ ‬أطواره‭ ‬بشبابيك‭ ‬مغلقة،‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭أكمل القراءة »


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