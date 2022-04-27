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بلفاضلة: الرعي المستفيد الأكبر

منذ 7 دقائق
< للأمطار دائما تأثير إيجابي، فهي تلطف الأجواء وتعيد الأمن والطمأنينة للفلاحين بعد موجة الجفاف الحادة. وخلفت التساقطات المطرية الأخيرة، ردودا إيجابية، إذ أنعشت آمال الفلاحين في ما يخص المراعي (انتعاش الكلأ) والزراعات الربيعية، المرتبطة أساسا بالذرة الكلئية والفصة والبرسيم، كما تركت أثرا إيجابيا على الغطاء النباتي، وساهمت في رفعأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق
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