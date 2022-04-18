الصباح السياسي
بطء شديد في التنزيل
اتهام المركز بتعطيل سيرورتها وتأخير التنمية المحلية يكاد يجمع جل المهتمين والمتتبعين لورش الجهوية المتقدمة، الذي نص عليه دستور 2011 في فصله الأول، أن “التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة”، على أن تنزيله إلى أرض الواقع، مازال بعيدا رغم كثرة الاجتماعات والوعود. ورغم توفر الجهات 12،أكمل القراءة »
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