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الرياضة

ملفات عالقة تستنفر العصبة الاحترافية

منذ 19 ثانية
جامعة الكرة تعقد الجزء الثاني من اجتماعها لتحديد تواريخ أجندتها العالقة تعقد العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية اجتماعا، اليوم (الاثنين)، انطلاقا من الساسة والنصف مساء، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، للحسم في مجموعة من النقط العالقة. وعلمت “الصباح”، أن اجتماع العصبة الاحترافية سينطلق في الثامنة مساء، بعد أنأكمل القراءة »


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منذ 19 ثانية
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