الرياضة
ملفات عالقة تستنفر العصبة الاحترافية
جامعة الكرة تعقد الجزء الثاني من اجتماعها لتحديد تواريخ أجندتها العالقة تعقد العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية اجتماعا، اليوم (الاثنين)، انطلاقا من الساسة والنصف مساء، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، للحسم في مجموعة من النقط العالقة. وعلمت “الصباح”، أن اجتماع العصبة الاحترافية سينطلق في الثامنة مساء، بعد أنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا