الصباح السياسي
الجهوية… مقاومة التغيير
عشر سنوات على تنزيل المشروع الملكي تسائل أسباب تأخر نقل الاختصاصات قررت وزارة الداخلية الدعوة إلى اجتماع عاجل، لبحث سبل تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، شكل فرصة لاستعراض القضايا ذات الأولوية والبعد التشاركي، بغية تعزيز الالتقائية وإنجاح التنزيل الأنجع للورش الملكي للجهوية المتقدمة. وإذا كان الهدف من مشروع الجهوية هوأكمل القراءة »
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