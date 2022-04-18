الرياضة
الحقد الجزائري يصيب الرجاء بالقاهرة
إجماع على تعرضه لظلم واستغراب لتعيين حكم سجله أسود والفريق يجهز رسالة احتجاج راح الرجاء الرياضي ضحية حقد جزائري، من قبل الحكم عبيد الشارف، أول أمس (السبت)، الذي كان مكلفا بتقنية الفيديو خلال مواجهة الأهلي المصري، لحساب ذهاب ربع نهاية عصبة أبطال إفريقيا، والتي انتهت لصالح الفريق المصري بهدفين لواحد.أكمل القراءة »
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