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“نتفليكس” تحتفي بالطبيعة
أعلنت منصة “نتفليكس” طرح مجموعة جديدة من الأعمال الفنية “أعجوبة العالم اللانهائي”، تتضمن أكثر من 170 قصة حول الاستدامة. ويتزامن طرح المجموعة، مع إطلاق سلسلة “محمياتنا الوطنية العظيمة” الجديدة، المكونة من خمسة أجزاء، وهي عبارة عن فيلم وثائقي يرويه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ويلقي الضوء على بعض من أروعأكمل القراءة »
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