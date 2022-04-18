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حوادث

تفكيك عصابة للسرقات بالعنف

منذ 10 دقائق
تتكون من أربعة أشخاص لا يتوانوا في الاعتداء على ضحاياهم بالسكاكين أطاحت الشرطة القضائية للبرنوصي بالبيضاء، أخيرا، بعصابة تتكون من أربعة أشخاص تسببوا في هلع بين المواطنين، بعد أن نفذوا عدة عمليات سرقة باستعمال أسلحة بيضاء، كما تسببوا في جروح خطيرة لضحاياهم. وجاء اعتقال المتهمين في عمليات أمنية متتالية، قبلأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق
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