الصباح الفني
بلقزيز تكتب عن “معجزة الماء”
كتاب عن «مراكش مدينة البساتين المثالية» صدر حديثا للباحثة المغربية سعاد بلقزيز كتاب بعنوان “معجزة الماء – مراكش مدينة البساتين المثالية”. ويعالج هذا الكتاب، الواقع في 366 صفحة، “التنمية العمرانية لمدينة مراكش خلال قرون عاشتها الدول التي حكمت المغرب من قبل، وهو حينئذ أرض جرداء”، مبرزا أن “هذه التنميةأكمل القراءة »
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