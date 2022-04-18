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الصباح الفني

بلقزيز‭ ‬تكتب‭ ‬عن‭ “‬معجزة‭ ‬الماء‭”‬

منذ 20 ثانية
غلاف‭ ‬الكتاب‭   (‬خاص‭)‬
كتاب‭ ‬عن‭ ‬‮«‬مراكش‭ ‬مدينة‭ ‬البساتين‭ ‬المثالية‮»‬ صدر‭ ‬حديثا‭ ‬للباحثة‭ ‬المغربية‭ ‬سعاد‭ ‬بلقزيز‭ ‬كتاب‭ ‬بعنوان‭ “‬معجزة‭ ‬الماء‭ ‬–‭ ‬مراكش‭ ‬مدينة‭ ‬البساتين‭ ‬المثالية‭”. ‬ ويعالج‭ ‬هذا‭ ‬الكتاب،‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬366‭ ‬صفحة،‭ “‬التنمية‭ ‬العمرانية‭ ‬لمدينة‭ ‬مراكش‭ ‬خلال‭ ‬قرون‭ ‬عاشتها‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬حكمت‭ ‬المغرب‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬وهو‭ ‬حينئذ‭ ‬أرض‭ ‬جرداء‭”‬،‭ ‬مبرزا‭ ‬أن‭ “‬هذه‭ ‬التنمية‭أكمل القراءة »


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