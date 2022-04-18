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الرياضة

الجيش يرمي غاموندي خارج أسوار طنجة

منذ 10 دقائق
الفريق العسكري فاز برباعية وعاد لسكة الانتصارات عاد الجيش الملكي إلى سكة الانتصارات، عندما فاز على اتحاد طنجة بأربعة أهداف لواحد في المباراة، التي جمعتهما، الجمعة الماضي، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب الدورة 21 من منافسات البطولة. وتسببت الهزيمة القاسية في إقالة المدرب الأرجنتيني أنخيلأكمل القراءة »


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