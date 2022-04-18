الرياضة
الجيش يرمي غاموندي خارج أسوار طنجة
الفريق العسكري فاز برباعية وعاد لسكة الانتصارات عاد الجيش الملكي إلى سكة الانتصارات، عندما فاز على اتحاد طنجة بأربعة أهداف لواحد في المباراة، التي جمعتهما، الجمعة الماضي، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب الدورة 21 من منافسات البطولة. وتسببت الهزيمة القاسية في إقالة المدرب الأرجنتيني أنخيلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا