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الرياضة

وعود توقف إضراب المولودية

منذ 27 ثانية
لاعبو الفريق ينهون الإضراب بعد التوصل براتب شهر استأنف لاعبو مولودية وجدة، تداريبهم أول أمس (السبت)، بعد مقاطعة دامت أربعة أيام، بسبب عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية العالقة، المتمثلة في راتبي فبراير ومارس الماضيين، ومنح ثلاث مباريات. وعاينت «الصباح» تداريب أول أمس (السبت)، التي أجريت ليلا بملحق ملعب التداريب التابع للشرفي،أكمل القراءة »


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منذ 27 ثانية
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