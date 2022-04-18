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الرياضة

الحسنية ينهي أسبوع الإضراب بفوز

منذ 21 ثانية
فاز حسنية أكادير على ضيفه الفتح الرياضي بهدفين لواحد، أول أمس (السبت) لحساب الجولة 21 من بطولة القسم الأول، ليرد دين إقصائه من كأس العرش على يد الفريق نفسه قبل أسابيع (3-1). وسجل هدفي الحسنية يوسف مهري وجمال الشماخ، فيما سجل اللاعب أيوب القاسمي هدف الفتح. وعبر عبد الهادي السكتيوي،أكمل القراءة »


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منذ 21 ثانية
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