الرياضة
أخنوش ينهي حرب اللوائح بالحسنية
اتفاق على لائحة واحدة من مناصري سيدينو وضور نجح عزيز أخنوش صاحب المؤسسة المحتضنة لحسنية أكادير ورئيس الجماعة الترابية لأكادير، في مساعيه بين الحبيب سيدينو، رئيس الحسنية المنتهية ولايته، ومعارضيه من المنخرطين الرافضين للطريقة التي يدبر بها شؤون الفريق. وعقد أخنوش جلسة مصالحة في مقر إقامته بأكادير، أسفرت عن إبرامأكمل القراءة »
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