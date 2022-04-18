الرياضة
ليلة بيضاء بتطوان
المئات خرجوا إلى الشوارع احتفالا بصعود «الماط» وتغنوا بجريندو واللويسي واللاعبين عاشت تطوان ليلة بيضاء الجمعة الماضي، احتفالا بحسم المغرب التطواني صعوده إلى القسم الأول من البطولة الاحترافية، على بعد خمس دورات من نهاية الموسم. وفاز الفريق التطواني على شباب بنكرير بهدفين لواحد لحساب الدورة 25 من البطولة الاحترافية للقسمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا