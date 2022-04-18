الصباح السياسي
جهات على مقاس الرؤساء
ضعف القدرات البشرية لأعضاء المجالس أحدث مناصب الكتاب العامين للشؤون الجهوية خلصت المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة عند تقديم حصيلة تفعيل هذا الورش، إلى أهمية الموارد البشرية، خاصة في شق المنتخبين، على اعتبار أنهم الأوائل في هذه المناصب الجديدة، وأن الجهات ستفصل على أكتاف الرؤساء الأوائل الذين عليهم الإمساك باختصاصاتهمأكمل القراءة »
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