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الرياضة

“الماص” يفلت من هزيمة بميدانه

منذ 21 ثانية
الفريق الفاسي ينهي «الويكلو» والسريع يتعادل في أول ظهور لأرينا أفلت المغرب الفاسي من الهزيمة بميدانه، أول أمس (السبت) أمام سريع واد زم لحساب الدورة 21  من منافسات القسم الأول. وانتظر الضيوف سبع عشرة دقيقة فقط، ليتمكنوا من افتتاح التسجيل برأسية المدافع عبد الرحيم خدو، التي لم تترك أي حظ لحارسأكمل القراءة »


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منذ 21 ثانية
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