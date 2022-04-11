الصباح السياسي
دبلوماسية الحزم تحاصر الخصوم
أمريكا تجر قاطرة الدول المعترفة بمغربية الصحراء وتعمق عزلة الجزائر عزز الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء موقف المغرب في الساحة الدولية، وأعطى لمقترح الحكم الذاتي، الذي تقدم به في 2007، مشروعية أكبر باعتباره الحل السياسي الوحيد الممكن لإنهاء الصراع المفتعل. وشكلت الأحداث المتسارعة في المنطقة، منذ معركة تحرير معبر الكركرات،أكمل القراءة »
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