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الصباح السياسي

دبلوماسية‭ ‬الحزم‭ ‬تحاصر‭ ‬الخصوم

منذ 4 ساعات
بلينكن‭ ‬وبوريطة‭  (‬أرشيف‭)‬
أمريكا‭ ‬تجر‭ ‬قاطرة‭ ‬الدول‭ ‬المعترفة‭ ‬بمغربية‭ ‬الصحراء‭ ‬وتعمق‭ ‬عزلة‭ ‬الجزائر‭ ‬ عزز‭ ‬الاعتراف‭ ‬الأمريكي‭ ‬بمغربية‭ ‬الصحراء‭ ‬موقف‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية،‭ ‬وأعطى‭ ‬لمقترح‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي،‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬2007،‭ ‬مشروعية‭ ‬أكبر‭ ‬باعتباره‭ ‬الحل‭ ‬السياسي‭ ‬الوحيد‭ ‬الممكن‭ ‬لإنهاء‭ ‬الصراع‭ ‬المفتعل‭.‬ وشكلت‭ ‬الأحداث‭ ‬المتسارعة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬منذ‭ ‬معركة‭ ‬تحرير‭ ‬معبر‭ ‬الكركرات،‭أكمل القراءة »


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