اذاعة وتلفزيون
“التي را التي” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الاثنين)، ابتداء من الساعة الثامنة وخمس عشرة دقيقة، على موعد مع حلقة جديدة من سلسلة “التي را التي” من توقيع الفنان الكوميدي حسن الفد والممثلة منية لمكيمل. ويقدم الفد الكبسولات اليومية على “دوزيم” في قالب كوميدي من خلال مجموعة من المواقف المستوحاة من الواقعأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا