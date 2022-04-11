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اذاعة وتلفزيون

“التي را التي” على “دوزيم”

منذ 4 ساعات
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الاثنين)، ابتداء من الساعة الثامنة وخمس عشرة دقيقة، على موعد مع حلقة جديدة من سلسلة “التي را التي” من توقيع الفنان الكوميدي حسن الفد والممثلة منية لمكيمل. ويقدم الفد الكبسولات اليومية على “دوزيم” في قالب كوميدي من خلال مجموعة من المواقف المستوحاة من الواقعأكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات

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