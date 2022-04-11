اذاعة وتلفزيون
“لمكتوب”… نقطة الضوء
حقق نسب متابعة كبيرة ومشاهد بوطازوت الأكثر تداولا شد مسلسل “لمكتوب”، من انتاج القناة الثانية “دوزيم”، انتباه الكثير من المشاهدين، ليعتبر نقطة ضوء التلفزيون خلال رمضان، في ظل الانتقادات التي توجه للكثير من الأعمال، والتي لم تكن في مستوى انتظارات الكثير من المغاربة. وحقق “لمكتوب” والذي اختارت القناة عرضه فيأكمل القراءة »
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