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“نتفليكس” تشوق لـ”إيقاع السحر”

منذ 4 ساعات
شرعت منصة “نتفليكس” في الترويج للمسلسل الكوري الجديد “إيقاع السحر”، المقتبس من القصة الشهيرة “أناراسومانارا”. ويجسد الأدوار الرئيسية للمسلسل، والذي من المنتظر أن تعرضه المنصة 6 ماي المقبل، جي تشانغ ووك وتشوي سونغ إيون وهوانغ إن-يوب، علما أن أحداثه تدور حول قصة يون اي يي، الفتاة التي تريد أن تكبرأكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات

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