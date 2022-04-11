اذاعة وتلفزيون
“نتفليكس” تشوق لـ”إيقاع السحر”
شرعت منصة “نتفليكس” في الترويج للمسلسل الكوري الجديد “إيقاع السحر”، المقتبس من القصة الشهيرة “أناراسومانارا”. ويجسد الأدوار الرئيسية للمسلسل، والذي من المنتظر أن تعرضه المنصة 6 ماي المقبل، جي تشانغ ووك وتشوي سونغ إيون وهوانغ إن-يوب، علما أن أحداثه تدور حول قصة يون اي يي، الفتاة التي تريد أن تكبرأكمل القراءة »
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