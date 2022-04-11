اذاعة وتلفزيون
“كأي غاو” جديد قلوشي
صدر حديثا للشاعر المغربي مصطفى قلوشي مجموعته الشعرية السابعة التي تحمل عنوان “كأي غــاو..” عن عبور الثقافية للنشر. هذه المجموعة، التي صدرت في طباعة أنيقة، من الحجم المتوسط، تقع في تسعين صفحة تحمل نصوصا شذرية في مجملها، غلافها من تصميم نور الدين وادي وزينتها لوحة أنجزها الفنان التشكيلي المغربي مصطفىأكمل القراءة »
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