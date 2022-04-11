الصباح السياسي
قصوري: الاعتراف الأمريكي فتح عهدا جديدا
المحلل السياسي أكد أن الدبلوماسية المغربية انتقلت من الدفاع إلى الهجوم أكد إدريس قصوري، المحلل السياسي، أن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه فتح عهدا جديدا، يؤسس للخروج من تكتيكات سياسات الوحدات الدولية، في التعاطي مع الحل المنشود لنزاع عمر أزيد من 46 سنة. وأوضح قصوري في حوار مع ”أكمل القراءة »
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